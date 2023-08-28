إنقاذ ذراع مقيم تعرضت للقطع بآلة كهربائية بجدة

تمكّن فريق طبي في مستشفى شرق جدة من إنقاذ ذراع مقيم يبلغ من العمر 46 سنة تعرض لكسر وقطع في الأعصاب والأوردة بآلة كهربائية.

وأوضحت صحة جدة أنه عند استقبال الحالة في الطوارئ تم نقلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات, وعلى الفور قام الفريق الطبي المكون من جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وقسم العمليات والتخدير, بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ طرف المريض استغرقت 6 ساعات متواصلة, – وبفضل الله – أسهمت العناية الإلهية وسرعة إنجاز العملية من الحفاظ على يد المصاب واستعادة الحركة لها.

يُذكر أن مستشفى شرق جدة أجرى 520 عملية خلال شهر يوليو الماضي، منها 186 عملية مجدولة، و 166 عملية طارئة، و 168 عملية لجراحات اليوم الواحد.