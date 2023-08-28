إنقاذ ذراع مقيم تعرضت للقطع بآلة كهربائية بجدة شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022 مصادرة وإتلاف 89 كجم أغذية فاسدة بحفر الباطن الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس سيشل أسئلة وجوائز تحفيزية للمشاركين بمسابقة حفظ القرآن كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي ! وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن صرف دعم الحليب تلقائيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي طرح 30% من أسهم أديس القابضة للاكتتاب العام في تاسي
تمكّن فريق طبي في مستشفى شرق جدة من إنقاذ ذراع مقيم يبلغ من العمر 46 سنة تعرض لكسر وقطع في الأعصاب والأوردة بآلة كهربائية.
وأوضحت صحة جدة أنه عند استقبال الحالة في الطوارئ تم نقلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات, وعلى الفور قام الفريق الطبي المكون من جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وقسم العمليات والتخدير, بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ طرف المريض استغرقت 6 ساعات متواصلة, – وبفضل الله – أسهمت العناية الإلهية وسرعة إنجاز العملية من الحفاظ على يد المصاب واستعادة الحركة لها.
يُذكر أن مستشفى شرق جدة أجرى 520 عملية خلال شهر يوليو الماضي، منها 186 عملية مجدولة، و 166 عملية طارئة، و 168 عملية لجراحات اليوم الواحد.