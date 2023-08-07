إنقاذ قدم طفل من البتر في جدة

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ قدم طفل من البتر إثر تعرضه لحادث سير.

تفاصيل الحالة

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، حضر برفقة ذويه إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، وهو في حالة حرجة نتيجة تعرضه لحادث سير أدّى إلى إصابات بالغة في كافة أجزاء جسده مع تهتك كامل لقدمه اليسرى وخروج طبقة الجلد بالكامل وظهور عظام الساق والركبة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الطفل إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث نجح خلالها الفريق الطبي المكون من أطباء العظام والتخدير والتجميل من السيطرة على النزيف وترميم العظم وتم المحافظة على قدمه من البتر وإعادتها للشكل الطبيعي قبل الحادث، -وبفضل الله- يتمتع الطفل الآن بحالة صحية جيدة، ويتلقى العلاج اللازم حتى موعد خروجه من المستشفى.

مراجعات مستشفى الملك عبدالعزيز

يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز بـ جدة استقبل خلال شهر يوليو الماضي (9,975) مراجعًا في العيادات الخارجية، وأجرى (263) عملية مجدولة، في حين بلغ عدد العمليات الطارئة (144) عملية، وجراحات اليوم الواحد بلغت (110) عمليات خلال الفترة نفسها.