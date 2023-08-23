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نتج عنه إصابة شخصين

إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني في جدة نجحت في إنقاذ 8 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني .

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إن الحريق نتج عنه إصابة اثنين، تم نقلهما بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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