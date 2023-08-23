وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط تصادم ناقلتين يوقف الملاحة في قناة السويس السعودية تدرس ضم 100 طائرة رافال فرنسية لأسطولها الجوي طيران الرياض سيحول السعودية لأكثر الوجهات السياحية جذبًا حول العالم برنامج الرياض الخضراء يصل لـ حي الغدير بـ 46 ألف شجرة السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا طرق ميسرة لمعتمري باكستان وبنجلاديش إلى مكة والمدينة ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني في جدة نجحت في إنقاذ 8 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني .
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إن الحريق نتج عنه إصابة اثنين، تم نقلهما بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.