واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين إيطاليا تمنع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا وسط نابولي توقعات بموجة حارة تضرب الشرقية اليوم القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على آخر بالضرب في الرياض لقطات لفرار مئات السياح من حرائق البرتغال المروعة أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا تحدٍّ وإبهار في حفل تدشين دوري روشن والهدف تحقيق اللقب زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند إيكواس يجتمعون الخميس لبحث انقلاب النيجر ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن
منعت مدينة نابولي الواقعة جنوب إيطاليا افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب البيان فإن حكومة المدينة التي يرأسها العمدة جايتانو مانفريدي تسعى بهذه الخطوة لحماية المتاجر والأنشطة التقليدية القائمة كذلك جودة حياة السكان.
وهذا يعني أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية وسط مدينة نابولي في إيطاليا التي تعتبر على نطاق واسع عاصمة البيتزا في إيطاليا، إن لم يكن في العالم بأسره.
ويستهدف الإجراء في الأساس كل مطاعم الوجبات السريعة الجديدة والمتاجر التي يكون جمهورها الأساسي السياح، لمنع وسط المدينة من أن يصبح أكثر ازدحامًا وكبح عدد المطاعم الرخيصة.