إيطاليا تمنع افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا وسط نابولي

منعت مدينة نابولي الواقعة جنوب إيطاليا افتتاح مطاعم جديدة للبيتزا لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل البيان

وبحسب البيان فإن حكومة المدينة التي يرأسها العمدة جايتانو مانفريدي تسعى بهذه الخطوة لحماية المتاجر والأنشطة التقليدية القائمة كذلك جودة حياة السكان.

وهذا يعني أنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة لن تفتتح مطاعم بيتزا جديدة في المنطقة التاريخية وسط مدينة نابولي في إيطاليا التي تعتبر على نطاق واسع عاصمة البيتزا في إيطاليا، إن لم يكن في العالم بأسره.

ويستهدف الإجراء في الأساس كل مطاعم الوجبات السريعة الجديدة والمتاجر التي يكون جمهورها الأساسي السياح، لمنع وسط المدينة من أن يصبح أكثر ازدحامًا وكبح عدد المطاعم الرخيصة.