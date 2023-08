إيمريك لابورت يعلن رحيله عن السيتي رسميًا

أعلن النجم الإسباني إيمريك لابورتك، قبل قليل، عن رحيله رسميًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعد مسيرة مميزة دامت لـ5 سنوات.

ونشر إيمريك لابورت عبر حسبه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لتوقيعه مع نادي مانشستر سيتي، وأبرز لقطاته وبطولاته مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلق لابورت قائلًا: “جمهور مانشستر سيتي.. أردت اليوم أن أشارككم قصة استمرت لمدة 5 سنوات ونصف، لا تُنسى، الكثير من الذكريات التي سأحتفظ بها إلى الأبد لقُربها من قلبي”.

وتابع إيمريك لابورت: “من السهل دائمًا التفكير في الأشياء الجيدة، الجوائز، الانتصارات، الأهداف، التدخلات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكنني سأتذكر أيضًا الأشياء السيئة كالإصابات والهزائم والأخطاء ربما التي ارتكبتها”.

وواصل إيمريك لابورت حديثه قائلًا: “من الجوائز إلى الهزائم، ومن الانتصارات إلى الإصابات، كان كل ذلك جزءًا من رحلتي، وأنا ممتن تمامًا لكل لحظة جعلتني ما أنا عليه اليوم”.

وحرص لابورت على توجيه الشكر لجميع من تعامل معه في هذه الرحلة، وهم؛ مجلس إدارة مانشستر سيتي والمدربون وجميع العاملين واللاعبون الذين شاركوه في غرفة الملابس، والجماهير.

واختتم لابورت رسالته قائلًا: “لقد كان شرفًا لي أن أرتدي قميص مانشستر سيتي، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة، أشكركم مرة أخرى على كل شيء، وأتمنى لكم حظًا سعيدًا في المستقبل، وسأتابع الفريق دائمًا، إلى أن نلتقي مجددًا”.

وكان الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، قد أكد، مساء اليوم الأربعاء،، أن إيمريك لابورت وقع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر رسميًا، حيث سيُمثله حتى يونيو 2026.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you…

It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi

— Aymeric Laporte (@Laporte) August 23, 2023