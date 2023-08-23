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بعد أنباء انتقاله إلى النصر

إيمريك لابورت يعلن رحيله عن السيتي رسميًا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
إيمريك لابورت يعلن رحيله عن السيتي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النجم الإسباني إيمريك لابورتك، قبل قليل، عن رحيله رسميًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعد مسيرة مميزة دامت لـ5 سنوات.

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إيمريك لابورت يودع السيتي

ونشر إيمريك لابورت عبر حسبه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لتوقيعه مع نادي مانشستر سيتي، وأبرز لقطاته وبطولاته مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلق لابورت قائلًا: “جمهور مانشستر سيتي.. أردت اليوم أن أشارككم قصة استمرت لمدة 5 سنوات ونصف، لا تُنسى، الكثير من الذكريات التي سأحتفظ بها إلى الأبد لقُربها من قلبي”.

إيمريك لابورت
لابورت – المصدر @FabrizioRomano

وتابع إيمريك لابورت: “من السهل دائمًا التفكير في الأشياء الجيدة، الجوائز، الانتصارات، الأهداف، التدخلات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكنني سأتذكر أيضًا الأشياء السيئة كالإصابات والهزائم والأخطاء ربما التي ارتكبتها”.

وواصل إيمريك لابورت حديثه قائلًا: “من الجوائز إلى الهزائم، ومن الانتصارات إلى الإصابات، كان كل ذلك جزءًا من رحلتي، وأنا ممتن تمامًا لكل لحظة جعلتني ما أنا عليه اليوم”.

إيمريك لابورت
لابورت

لابورت يشكر مانشستر سيتي

وحرص لابورت على توجيه الشكر لجميع من تعامل معه في هذه الرحلة، وهم؛ مجلس إدارة مانشستر سيتي والمدربون وجميع العاملين واللاعبون الذين شاركوه في غرفة الملابس، والجماهير.

واختتم لابورت رسالته قائلًا: “لقد كان شرفًا لي أن أرتدي قميص مانشستر سيتي، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة، أشكركم مرة أخرى على كل شيء، وأتمنى لكم حظًا سعيدًا في المستقبل، وسأتابع الفريق دائمًا، إلى أن نلتقي مجددًا”.

وكان الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، قد أكد، مساء اليوم الأربعاء،، أن إيمريك لابورت وقع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر رسميًا، حيث سيُمثله حتى يونيو 2026.

إيمريك لابورت
تصميم للاعب بقميص النصر – المصدر @Santi_J_FM

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