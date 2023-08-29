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بمقدار 41 سنتًا للجالون

ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة، لأعلى مستوياتها منذ شهر مارس، دون وضوح أي علامات على التباطؤ في المدى القريب.

أسعار الديزل

وبلغ متوسط سعر الديزل اليوم حول الولايات المتحدة 4.38 دولار للجالون، مرتفعًا بمقدار 41 سنتًا للجالون عن الشهر السابق، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسيارات.

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ويرى محللون أن هذا الارتفاع يشكل ضريبة مستترة بالنسبة للمستهلك الأمريكي، ويأتي في وقت تغذي فيه أسعار الطاقة من مخاوف التضخم.

زيادة أسعار الوقود

وقال “آندي ليبو” رئيس شركة “ليبو أويل أسوشيتس” في لقاء مع موقع “ياهو فاينانس”: إن زيادة أسعار الوقود تمثل ضريبة خفية على جميع السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، عبر تمرير تكلفة الوقود الإضافية.

وأضاف “ليبو”، أن توقف العمل في منصات التنقيب نتيجة أي أعطال سوف يرفع من أسعار الوقود، التي سوف تمتد بالضرورة لمعدل التضخم، في ظل إقبال موسم الحصاد الخريفي، وزيادة الطلب على الوقود لغرض التدفئة خلال فصل الشتاء.

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