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تصيب الثعابين بشكل أساسي

استخراج دودة حية طولها 8 سنتيمترات من دماغ سيدة أسترالية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
استخراج دودة حية طولها 8 سنتيمترات من دماغ سيدة أسترالية
المواطن - فريق التحرير

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أحدث اكتشاف طبي نادر، حالة من الدهشة والقلق في المجتمع الطبي، عندما اكتشفت الدكتورة هاري بريا باندي، جراحة الأعصاب بمستشفى كانبرا، دودة دائرية حية تبلغ طولها 8 سنتيمترات في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وبحسب وسائل الإعلام، تم نقل المريضة، وهي من جنوب شرق نيو ساوث ويلز، إلى مستشفى كانبرا بعد عام من الشكاوى المتزايدة من الاكتئاب وفقدان الذاكرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعراض الجسدية.

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وبينت فحوصات الأشعة المغناطيسية وجود شذوذات في دماغها؛ ما استدعى إجراء عملية جراحية.

الحالة الأولى من نوعها:

وسبب هذا الاكتشاف جدلًا واسعًا بين الأطباء والعلماء، خاصة بعد تحديد نوع الدودة الدائرية باسم “Ophidascaris robertsi”، وهي نوع معروف بأنه يصيب الثعابين بشكل أساسي. هذه الحالة تعتبر الأولى من نوعها عالميًّا فيما يتعلق بإصابة البشر بهذا النوع من الطفيليات.

تحاليل وعلاجات معقدة:

ونظرًا لعدم وجود معلومات سابقة عن كيفية معالجة هذا النوع من الطفيليات في البشر، فإن الفريق الطبي بقيادة الدكتور سيناناياك قام بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية، بما في ذلك استخدام الأدوية التي لا تسبب التهابات خطيرة عند موت الطفيلي.

تحذيرات طبية:

وتظهِر هذا الحالة النادرة المتزايدة للأمراض الناجمة عن الحيوانات، حيث يُرجِح أن تكون المرأة قد أصيبت بالطفيلي عن طريق تجميع الأعشاب البرية بالقرب من بحيرة يُعرف بأنها موطن للثعابين.

ويُشدد الأطباء على أهمية الحذر عند التعامل مع البيئة الطبيعية، وخصوصًا في ظل الزيادة في الأمراض الناقلة بين الحيوانات والبشر.

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