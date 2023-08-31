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مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية على مكة

استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 3 مناطق

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 3 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، توقعات الحالة الجوية لمناطق السعودية خلال اليوم الخميس.

أمطار غزيرة

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن يستمر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والمرتفعات الشرقية منها ومنطقة عسير والسهول الساحلية وكلما اتجهنا حتى منطقة الباحة.

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وأضاف أنه يستمر ظهور بعض تشكيلات السحب التي يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد ظهور السحب الرعدية الركامية على بعض أجزاء منطقتي الرياض والقصيم.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح الشرقية والشمالية الشرقية اليوم على الساحل الشرقي للسعودية، ومنطقة الرياض، وقد تصل سرعة الرياح إلى 25 كم في الساعة، وتؤدي إلى إثارة بعض الأتربة والغبار.

نشاط في الرياح السطحية

وأشار إلى أنه سيلاحظ سكان العاصمة الرياض نشاطًا في الرياح السطحية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام السابقة.

وأكد أن الأجواء تبقى مستقرة على القطاع الشمالي من السعودية والشمالي الغربي، ونشاط للرياح السطحية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج يصل ما بين متر إلى متر ونصف.

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