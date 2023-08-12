استهلاك الأطفال للقهوة يعرضهم لـ 10 مخاطر صحية

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على الرغم من أن للقهوة فوائد عديدة مثل تحسين التركيز والمساعدة في إنقاص الوزن، إلا أنها تشكل أيضاً مخاطر صحية معينة، خاصة للأطفال في سن صغيرة الذين يستهلكونها.
وأوضحت أحدث الدراسات أن القهوة تحتوي على كمية أعلى بكثير من الكافيين مقارنة بالمشروبات الغازية، بما يقدر بخمس مرات أكثر من الكافيين.
وبالتالي ووفقا لهذه الدراسة، فإن استهلاك الأطفال للقهوة يعرضهم للمخاطر التالية.
1- تقلل امتصاص جسم الأطفال للكالسيوم.
2- ويؤدي عدم امتصاص الكالسيوم لضعف الأسنان والعظام.
3- زيادة ضربات القلب
4- الصداع المستمر.
5- ارتفاع ضغط الدم في سن مبكر عند الأطفال.
6- آلام الجهاز الهضمي واضطراب وظائفه الحيوية.
7- اضطرابات النوم.
8- تؤثر على نمو الطفل.
9- الإصابة بالاكتئاب المزمن.
10- خلل في وظائف الكبد والكلي على المدى البعيد