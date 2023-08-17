اعتقال تركي يقلد صوت أردوغان

أعلنت وسائل إعلام تركية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شخص حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين بارزين من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان.

صوت أردوغان

وأوقفت المخابرات التركية اليوم الخميس هذا الشخص بعدما حددت هويته، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

وأردفت المخابرات التركية أن المتهم كان يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس أردوغان والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

واستخدم المتهم أكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب في تقليد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقام بالاتصال برجال أعمال.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية.

ودعت السلطات التركية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر حيال مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن التدابير ضد الاحتيال الصوتي وعلى الهويات ستستمر بشكل متزايد.