Icon

أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة Icon ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد Icon جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا Icon لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا Icon السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب Icon هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج Icon بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي Icon قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon 6 أعراض تؤكد فشل القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عن أفراد الأجهزة الأمنية

اعتقال داعشي خلال تنفيذه مهمة تجسس في فندق بالعراق

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
اعتقال داعشي خلال تنفيذه مهمة تجسس في فندق بالعراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال تنفيذه مهمة تجسس في أحد فنادق بغداد.

معلومات عن أفراد الأمن

وكان عنصر داعش يجمع معلومات عن عناصر الأجهزة الأمنية في العراق، بحسب ما ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الفندق الذي كان يقيم فيه بجانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع شركة نادك

وظائف شاغرة بفروع شركة نادك

مصر والإمارات يرحبان بقرار الانضمام لمجموعة بريكس

مصر والإمارات يرحبان بقرار الانضمام لمجموعة بريكس

ولفتت إلى اعتقال الشخص المذكور بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية وتضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية