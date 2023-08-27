اعتقال داعشي خلال تنفيذه مهمة تجسس في فندق بالعراق

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كشفت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال تنفيذه مهمة تجسس في أحد فنادق بغداد.
وكان عنصر داعش يجمع معلومات عن عناصر الأجهزة الأمنية في العراق، بحسب ما ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الفندق الذي كان يقيم فيه بجانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة.
ولفتت إلى اعتقال الشخص المذكور بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية وتضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية.