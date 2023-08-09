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اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود الثريا الليلة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود الثريا الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه من المقرر أن يرصد بسماء الوطن العربي بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء وخلال بقية الليل اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود نجوم الثريا على قبة السماء.

تفاصيل الظاهرة

وقالت جمعية جدة إن عنقود نجوم الثريا سيقع إلى أعلى القمر بالنسبة للراصد وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية (منظار) لرؤية عنقود الثريا، نظرًا لأن أضواء المدن تؤثر على رؤيته، بالإضافة إلى ذلك يرصد أيضًا نجم الدبران الأحمر أسفل يمين القمر وسيكون مشاهدًا بسهولة بالعين المجردة.

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عنقود الثريا

وأضافت أن الثريا عنقود مجري مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم ضمن مجموعة نجوم الثور، ويعرف العنقود أيضًا بتسمية الشقيقات السبع نسبة إلى ألمع سبعة نجوم، وهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف.

وتابعت فلكية جدة أن نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية، وتلك الأخوات السبع تندفع سويًا عبر الفضاء والعديد منها يسطع آلاف المرات أكثر من الشمس.

وأوضحت أنه خلال ساعات الليل سوف يتحرك القمر والثريا وباقي النجوم نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الارض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصده موقعه غدًا الخميس حيث سيلاحظ أن القمر أصبح أقرب إلى الدبران مقارنة بهذه الليلة.

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