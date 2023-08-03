اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم

اكتشف علماء حفريات في بيرو، حوتًا من نوع “بيروسيتس” العملاق الذي عاش منذ نحو 38 إلى 40 مليون عام خلال الحقبة الفجرية (الإيوسينية)، وهو مخلوق يشبه نوعًا ما في تكوينه خروف البحر وربما تكون كتلته قد تجاوزت كتلة الحوت الأزرق الذي يُعد منذ مدة طويلة أضخم حيوان مسجل في التاريخ.

أضخم مخلوق

وقدر الباحثون أن حوت بيروسيتس طوله 20 مترًا ووزنه يصل إلى 340 طنًا، وهي كتلة تتجاوز أي حيوان معروف آخر، بما في ذلك الحوت الأزرق المعاصر وأضخم الديناصورات. ويعني الاسم العلمي بيروسيتس “الحوت البيروفي العملاق”.

واستخرج الجزء الذي عُثر عليه من الهيكل العظمي لبيروسيتس من صحراء على ساحل جنوب بيرو، وهي منطقة تزخر بحفريات الحيتان، وشمل الهيكل العظمي 13 فقرة وأربعة أضلع وعظمة من الحوض، وكانت العظام الضخمة للغاية شديدة الكثافة وسليمة.

وقُدرت الكتلة الهيكلية فحسب لحوت بيروسيتس بنحو 5 إلى 8 أطنان، وهي أكبر مرتين على الأقل من الكتلة الهيكلية لـ الحوت الأزرق.

يذكر أن وزن أكبر حوت أزرق معروف بلغ نحو 190 طنًا، على الرغم من كونه أطول من بيروسيتس، إذ سجل طوله 33.5 مترًا.

من جانبه، قال عالم الأحياء القديمة بجامعة بيزا في إيطاليا والمعد الرئيسي للبحث المنشور في دورية “نيتشر” العلمية جيوفاني بيانوتشي، إن السمة الرئيسية لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم الذي يشير إلى وجود كائنات لديها سمات تفوق خيالنا.