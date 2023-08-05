الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 47 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم السبت، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وذكر مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “إكس” أن الأحساء سجلت أعلى درجات حرارة بواقع 47 درجة مئوية اليوم، تلتها كل من الدمام وشرورة بواقع 46 درجة مئوية.

فيما جاءت القصيم والرياض ووادي الدواسر في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة والقصيم بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها، ويبقى الطقس حارًا على أجزاء من شرق السعودية.