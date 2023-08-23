الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الأربعاء أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، لتسجل 48 درجة مئوية.
وأضاف أن الدمام وعرعر جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 47 مئوية، فيما جاء في المركز الثالث كل من المدينة المنورة، رفحاء والقيصومة بواقع 46 درجة مئوية.
وسجلت كل من القصيم والعلا وسكاكا 45 درجة مئوية ليحتلوا المركز الرابع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.