الأرصاد: 5 أيام على انتهاء الصيف

أكد عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أنه بقي 5 أيام على انتهاء فصل الصيف أرصاديًّا، وهذا لا يعني سرعة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بل تحتاج إلى معدل شهر كامل للإحساس بهذا الانخفاض.

درجات حرارة مرتفعة

وأضاف العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه حتى في شهر سبتمبر مع دخول الخريف تسجل درجات الحرارة قرابة الـ50 مئوية؛ مثلما حدث في عام 2015 في مكة المكرمة، حيث تم تسجيل 49.8 درجة مئوية في شهر سبتمبر.

ولفت إلى أننا في حاجة إلى شهر لبدء الإحساس بانكسار واضح في درجات الحرارة، خاصة الحرارة العظمى على مناطق شمال البلاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين يكون الطقس حارًا على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.