الأسهم السعودية تغلق منخفضة 102 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 102.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11375.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، والأهلي، وأرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 73.18 نقطة ليقفل عند مستوى 24634.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.