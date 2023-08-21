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لتعزيز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم

الأمن العام: وجهوا الطلاب بإرشادات ركوب الحافلات

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
الأمن العام: وجهوا الطلاب بإرشادات ركوب الحافلات
المواطن - فريق التحرير

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دعا الأمن العام لتوجيه الطلاب والطالبات بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات؛ وذلك للإسهام في زيادة وعيهم وتعزيز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حذرت من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطريق عند توقفها خلال التحميل والتنزيل، مبينة أن ذلك يعد مخالفة مرورية غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

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يأتي ذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس الأحد في جميع مناطق السعودية؛ حيث انتظم الطلاب في مدارسهم وسط تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية إيجابية.

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