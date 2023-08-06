الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما

تواصل إدارة النادي الأهلي، محاولاتها لضم مدافع روما، البرازيلي روجير إيبانيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يسعى لحسم الصفقة

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن الأهلي قدم عرضًا شفهيًا لضم روجير إيبانيز مقابل 28 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى لنادي روما.

وأشار سانتي أونا، إلى أن المفاوضات مستمرة بين الناديين، حيث وافق روجير إيبانيز على الشروط الشخصية، مؤكدًا أن الصفقة الآن متوقفة على الاتفاقات بين الأندية، ولكن الأهلي واثق من حسمها.

وكان روما قد تعاقد مع روجير إيبانيز في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن يُقرر شراء عقده نهائيًا في عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا الإيطالي مقابل 9 ملايين يورو.

ولعب روجير إيبانيز، مواجهتين مع المنتخب البرازيلي، فيما خاض 149 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ساهم خلالهم في تسجيل 9 أهداف، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

الراقي يدعم صفوفه

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.