الأهلي يفتتح دوري روشن بهاتريك فيرمينو في الحزم

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افتتح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، دوري روشن السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023/ 2024، بالفوز على نادي الحزم بثلاثية لهدف.
وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو ثنائية لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 7 والـ9، وانتهى الشوط الأول بتفوق الراقي بثنائية دون رد.
وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.
ثم سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس هدف تقليص الفارق لـ الحزم في الدقيقة الخمسين، بعد خطأ في التمرير من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
ونجح بعدها فيرمينو في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 73 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي آلان ماكسيمين.
وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.
أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.
وأُقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
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فيرمينو.. حضور أول بـ"هاتريك" ⚽⚽⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/u6AQnFMSbf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023