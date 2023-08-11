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في الجولة الأولى من دوري روشن

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
المواطن - محمد سمعه

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أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الحزم متفوقًا بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024 حيث سجل ثنائية الراقي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ثنائية أولى لـ فيرمينو

وحقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًأ خاصًّا وذلك بعد أن سجل هدفين لـ الأهلي في شباك فريق الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

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وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.

روبيرتو فيرمينو - الأهلي ضد الحزم
روبيرتو – الأهلي ضد الحزم

ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب في تاريخ الراقي يسجل هدفين للفريق في الجولة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين بعد عيسى المحياني والسوري عمر السومة.

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

 

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