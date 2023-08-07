الأهلي يُنهي صفقة المدافع البرازيلي لـ4 سنوات

أصبح المدافع البرازيلي روجير إيبانيز، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمًا من روما الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يُنهي اتفاقه

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن صفقة انتقال المدافع البرازيلي روجير إيبانيز إلى النادي الأهلي تمت بالفعل، وسيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الأهلي سيدفع رسومًا إلى روما تصل لـ28.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع روجير إيبانيز، وذلك بجانب الإضافات والمتغيرات، لتتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ30 مليون يورو.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن النادي حصل على موافقة روجير إيبانيز، من أجل التوقيع معه لمدة 4 مواسم؛ ليُمثل صفوفه حتى عام 2027، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية، اليوم الاثنين، قبل توقيع العقود.

الجماهير تتنظر ضم المدافع البرازيلي

وتفاعلت جماهير الأهلي مع الصفقة المرتقبة، ليصبح اسم المدافع البرازيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أعربت عن سعادتها بالتعاقد معه؛ وتمنت أن يُشكل إضافة مع الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

مورينيو يودع إيبانيز

وكان مدرب روما، جوزيه مورينيو، قد ودع إيبانيز، عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وقال: “كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني.. شكرًا على قميصك الأخير، الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء.. استمتع في السعودية”.