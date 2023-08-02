وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم المخدرات بجدة وأبو عريش بطاريات الدراجات الكهربائية تعادل 5 قنابل يدوية ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك ضمانات نقل الخدمات يعزز استقرار سوق العمالة المنزلية تجارب ناجحة لنقل الدم عبر الدرونز بالمشاعر المقدسة 73 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابهم مخالفات رعي تحذير.. أسباب الصداع قد تكون أخطر من المتوقع 12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج ساما يكمل الربط الإلكتروني مع الحج والعمرة عبر تنفيذ
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة أبو عريش على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم ذخيرة حية وأجهزة هواتف متنقلة وحواسيب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.