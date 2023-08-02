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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم المخدرات بجدة وأبو عريش

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم المخدرات بجدة وأبو عريش
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مروجين في أبو عريش

كما قبضت شرطة محافظة أبو عريش على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم ذخيرة حية وأجهزة هواتف متنقلة وحواسيب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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