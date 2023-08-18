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قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد بمجموعة العشرين

الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد
المواطن - واس

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو؛ وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا للهند.

تعميق التعاون

وناقش خلال لقائه مع نظيره الهندي؛ سبل تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

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كما ناقش معالي السواحه في اجتماعين منفصلين بالهند، مع معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وكذلك معالي السيد كونو تارو وزير التحوّل الرقمي الياباني تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين.

وناقش معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان في اجتماع منفصل مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية تعميق التعاون بين المملكة والمفوضية الأوروبية في مجاليّ الاقتصاد الرقمي والابتكار والتحول الرقمي الحكومي ودعم التقنيات الناشئة وريادة الأعمال.

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