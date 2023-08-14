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الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد
المواطن - محمد سمعه

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استهل نادي الاتحاد مباريات الدوري السعودي للمحترفين وحملة الدفاع عن لقبه، بالفوز قبل قليل على نادي الرائد بثلاثية دون رد.

أول مباراة لـ الاتحاد من مباريات الدوري السعودي

وانطلقت مباراة الرائد والاتحاد التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة لهز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع الفريق الريداوي ظهر بشكل مميز.

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وكاد الجزائري أمير سعيود أن يهز الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنه سددها ضعيفة ليمسكها الحارس مارسيلو غروهي عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

وهدد النجم الفرنسي كريم بنزيما مرمى الرائد بتسديدة قوية، مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 26، واستمر الضغط وطالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع رومارينيو عند الدقيقة 34، ولكن لم يحسبها الحكم.

مباريات الدوري السعودي

وتمكن الفريق الريداوي من تسجيل هدف برأسية رائعة من كريم البركاوي عند الدقيقة 39، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فرصة خطيرة من رومارينيو أمام المرمى عند الدقيقة 40.

وتصدى أحمد الرحيلي لرأسية رائعة من عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 45، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الرائد والاتحاد سلبيًا.

الاتحاد يكشر عن أنيابه بثلاثية

وفي الشوط الثاني من المباراة، كشر الاتحاد عن أنيابه ليضيف 3 أهداف بواقع هدفًا من المغربي حمدالله في الدقيقة الستين، ثم هدفين من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقتين الـ 74 والـ 81.

وبعد نهاية المباراة، حقق الاتحاد أول فوز له في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مباريات الدوري السعودي

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