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الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراة الوحدة متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

الاتحاد ضد الوحدة

الشوط الأول من مباراة الفريقين كان انتهى بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، سجل العميد 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جوتا والبرازيلي إيجور كورونادو في الدقائق الـ 63 والـ 67 والـ 73.

الاتحاد ضد الوحدة - حمدالله

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط.

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