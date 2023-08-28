الجماهير تلتف حول سيارة أنمار الحائلي بعد مباراة الاتحاد والوحدة شروط نقل المديونية في سكني وطريقة حجز الأراضي المجانية طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض الهلال يهزم الاتفاق بثنائية ويصعد للوصافة زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا الإدارة العامة للمرور تتفاعل مع بلاغ سير عكس الاتجاه اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن iPhone 15 أغلى آيفون في تاريخ شركة أبل
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراة الوحدة متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.
الشوط الأول من مباراة الفريقين كان انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل العميد 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جوتا والبرازيلي إيجور كورونادو في الدقائق الـ 63 والـ 67 والـ 73.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط.
تسديدة رومارينهو تعلن الهدف الأول⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/yzT9GXtHTh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
جوتا يضيف الهدف الثاني للاتحاد⚽#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/pOUkVksQpa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
كورنادو يسجل ثالث الأهداف الاتحادية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/yQBZ68obqo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023