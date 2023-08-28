الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراة الوحدة متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

الاتحاد ضد الوحدة

الشوط الأول من مباراة الفريقين كان انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل العميد 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جوتا والبرازيلي إيجور كورونادو في الدقائق الـ 63 والـ 67 والـ 73.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط.