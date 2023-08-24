أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس.

وأكد أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس.

الانضمام إلى بريكس

وقال رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة بريكس إن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري اعتبارا من 1 يناير 2024

وكانت دول الأسواق الناشئة الكبرى تستعد لدعوة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى تكتلها في مسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

توسيع مجموعة بريكس

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة “بريكس” في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ. وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.

وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.

وكان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب أفريقيا. وكانت الهند تشعر بالقلق من أن مجموعة البريكس الأكبر قد تحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب.