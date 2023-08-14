الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز

قلب فريق الاتفاق، الطاولة على نادي النصر محققًا الفوز بنتيجة 2/ 1، وذلك في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

ونجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الاتفاق هدفين عبر كل من السويدي وربن كايسون والفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقتين الـ 48 والـ 54.

وبعد الفوز حقق الاتفاق أول 3 نقاط له في الجولة الأولى من دوري روشن.

وفي وقت سابق، وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر رسالة باللغة العربية للاعبي أصفر الرياض وذلك بسبب غيابه عن مباراة الاتفاق اليوم.

وقال رونالدو عبر حسابه في منصة “إكس”: “النصر بمن حضر”.

تشكيل مباراة النصر والاتفاق

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، محمد آل فتيل، مختار علي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني”.

أما تشكيل نادي الاتفاق فجاء مكونًا من: “باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، علي هزازي، فيصل الغامدي، جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبلي”.

وكان أصفر الرياض فاز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية أول أمس السبت، على حساب الجار نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل هدفي العالمي، النجم كريستيانو رونالدو بينما سجل اللاعب ميشايل الهدف الوحيد لنادي الهلال.