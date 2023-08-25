Icon

القصبي أمام وزراء تجارة G20: السعودية حققت مكاسب كبيرة نتيجة الإصلاحات Icon رئيس أوكرانيا: ليس لنا علاقة بوفاة بريغوجين Icon الانتقادات تحاصر جيسوس بسبب مالكوم وسافيتش Icon حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي Icon اليابان تطمئن العالم بعد تصريف مياه فوكوشيما: العينات آمنة Icon خطيب المسجد النبوي: تذكروا من أجبرهم الجفاف ونضوب الآبار على ترك منازلهم Icon الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فينالدوم Icon حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 70 صدرت استعلموا الآن Icon إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة Icon الشباب وضمك يستهدفان الفوز الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فينالدوم

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فينالدوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت إدارة نادي الاتفاق رغبتها في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فينالدوم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يسعى لحسم الصفقة

وأكدت شبكة SPORTS ZONE الفرنسية، أن نادي الاتفاق يسعى للتعاقد مع فينالدوم، ولكن في صفقة انتقال حر؛ ليدخل في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي.

قد يهمّك أيضاً
500 ريال غرامة إحداث ضوضاء قرب المباني التعليمية

500 ريال غرامة إحداث ضوضاء قرب المباني التعليمية

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال

فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @SportsZone__

وأشارت الشبكة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد والنجم جوردان هندرسون يرغبان في انضمام اللاعب الهولندي إلى الاتفاق.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم فينالدوم ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأعرب مشجعو الاتفاق عن سعادتهم بالتفاوض مع اللاعب الهولندي، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا.

فينالدوم
اللاعب الهولندي

مسيرة مميزة لـ فينالدوم

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، ولعب في صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.

فينالدوم
اللاعب الهولندي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم