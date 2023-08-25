الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فينالدوم

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أبدت إدارة نادي الاتفاق رغبتها في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فينالدوم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة SPORTS ZONE الفرنسية، أن نادي الاتفاق يسعى للتعاقد مع فينالدوم، ولكن في صفقة انتقال حر؛ ليدخل في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي.
وأشارت الشبكة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد والنجم جوردان هندرسون يرغبان في انضمام اللاعب الهولندي إلى الاتفاق.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم فينالدوم ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأعرب مشجعو الاتفاق عن سعادتهم بالتفاوض مع اللاعب الهولندي، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا.
وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.
وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، ولعب في صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.