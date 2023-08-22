البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول “بريكس”، مشدداً على أن المجموعة لا تهدف إلى تحدي التجمعات العالمية، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف مجموعة بريكس

وأشار الرئيس البرازيلي، على هامش قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا، إلى أن المجموعة لا ترفض الدولار الأمريكي، فهو باقٍ، ولكن يمكن في بعض الأحيان إتمام التبادل التجاري بين أعضاء المجموعة بالعملات المحلية، وفقاً لما نقلته “رويترز”.

شدد الرئيس البرازيلي على أن بريكس لا تهدف إلى تحدي مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو حتى الولايات المتحدة، ولكن “نريد فقط تنظيم أنفسنا”، وذلك في إشارة إلى دول جنوب الكرة الأرضية.

تسوية صفقات تجارية

من المفترض أن تبحث القمة التي تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، أموراً مالية على غرار إنشاء نظام مدفوعات وعملة موحدة وزيادة التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على غالبية دول المجموعة، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.

ورغم أن هدف استخدام العملات المحلية يُعتبر مشروعاً طويل المدى، فإن عديداً من أعضاء “بريكس” بدأوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية. توسيع المجموعة المبادلات التجارية بين أعضاء “بريكس” زادت بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين يعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء، البالغ 25.9 تريليون دولار، 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.