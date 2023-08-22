Icon

تحرك مصري سريع بعد ظهور متحور كورونا Icon لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي Icon البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس Icon تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي Icon ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ Icon أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية Icon تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض Icon تغييرات جذرية على روابط الأخبار في منصة إكس Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
المجموعة لا تهدف إلى تحدي مجموعة السبع

البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول “بريكس”، مشدداً على أن المجموعة لا تهدف إلى تحدي التجمعات العالمية، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف مجموعة بريكس

وأشار الرئيس البرازيلي، على هامش قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا، إلى أن المجموعة لا ترفض الدولار الأمريكي، فهو باقٍ، ولكن يمكن في بعض الأحيان إتمام التبادل التجاري بين أعضاء المجموعة بالعملات المحلية، وفقاً لما نقلته “رويترز”.

قد يهمّك أيضاً
فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!

فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!

ملك الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يمس حقوق الأردنيين

ملك الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يمس حقوق الأردنيين

شدد الرئيس البرازيلي على أن بريكس لا تهدف إلى تحدي مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو حتى الولايات المتحدة، ولكن “نريد فقط تنظيم أنفسنا”، وذلك في إشارة إلى دول جنوب الكرة الأرضية.

تسوية صفقات تجارية

من المفترض أن تبحث القمة التي تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، أموراً مالية على غرار إنشاء نظام مدفوعات وعملة موحدة وزيادة التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على غالبية دول المجموعة، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.

ورغم أن هدف استخدام العملات المحلية يُعتبر مشروعاً طويل المدى، فإن عديداً من أعضاء “بريكس” بدأوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

توسيع المجموعة

المبادلات التجارية بين أعضاء “بريكس” زادت بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين يعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء، البالغ 25.9 تريليون دولار، 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.

وفي سياق توسيع المجموعة وضم دول أخرى إليها، أشار الرئيس البرازيلي إلى أن بلاده تشجع دخول المزيد من الدول إلى المجموعة، ولكن بشروط معينة، معرباً عن دعمه لانضمام الأرجنتين.

بريكس مؤسسة متعددة الأطراف

وقال لولا إن البرازيل تريد أن تكون بريكس مؤسسة متعددة الأطراف، وليس نادياً حصرياً للدول، مؤكداً أن بدء الناس بملاحظة هذا التجمع هو أمر مهم جداً.

كانت بلومبرغ أفادت بأن الهند والبرازيل لديهما بعض القلق من توسيع المجموعة، إذ تتخوف الأولى من هيمنة الصين على المجموعة، في حين تقلق الثانية من حالة الاستعداء الغربي. ولكن حدة المعارضة تراجعت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير