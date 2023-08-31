البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب نادي الشباب 10000 ريال، وذلك بعد طرده في مباراة النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب طرد بانيجا

وجاء تغريم اللاعب الأرجنتيني بعد تدخله العنيف على سلطان الغنام ظهير أيمن النصر خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين.

وكان النصر فاز على الشباب برباعية نظيفة، بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفين لـ أصفر الرياض في الدقيقتين الـ 14 والـ39 من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ثم سجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث لأصفر الرياض في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، أهدر أصفر الرياض العديد من الفرص عبر رونالدو وكذلك إهدار عبدالرحمن غريب لركلة جزاء كما أهدر ساديو ماني مجموعة من الفرص التهديفية.

وعند حلول الدقيقة الـ 80 سجل سلطان الغنام الهدف الرابع لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 81.