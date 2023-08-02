البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه قلق من الجهود المبذولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في النيجر وأوقف تمويل جميع عملياته هناك حتى إشعار آخر باستثناء شراكاته مع القطاع الخاص.

وقف التمويل

وأردف في بيان: “ردًّا على ذلك الانقلاب في النيجر أوقف البنك الدولي المدفوعات لجميع العمليات حتى إشعار آخر بخلاف الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر”.

كذلك كشفت وثيقة حكومية، أن إمدادات الكهرباء في النيجر والتي تأتي من نيجيريا، تراجعت بعد الانقلاب.

وتراجعت إمدادات الكهرباء التي تأتي عبر خط نقل بيرنين-كيبي الذي تبلغ طاقته 80 ميجا وات إلى الصفر، اليوم الأربعاء.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية ووقف المعاملات المالية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.