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بعد تعادلهما سلبيًا بالجولة الثالثة

الترجي والصفاقسي يودعان كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
الترجي والصفاقسي يودعان كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الترجي والصفاقسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل الترجي والصفاقسي

وبدأت مباراة الترجي والصفاقسي التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في الفوز.

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الترجي ضد الصفاقسي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي أن يهز الشباك عند الدقيقة السادسة، قبل أن يبعدها الدفاع من خط المرمى، واستمرت محاولات الفريقين لفض اشتباك التعادل، دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، وخطف بطاقة التأهل، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، ما صعب مهمة اللاعبين في التسجيل، لتنتهي مباراة الترجي والصفاقسي بالتعادل السلبي، ويودعان البطولة.

الترجي ضد الصفاقسي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ترتيب المجموعة بكأس الملك سلمان

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، ثم الشرطة العراقي بـ4 نقاط، وتأهلا سويًا لربع النهائي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يتذيل الصفاقسي الترتيب بنقطة واحدة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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