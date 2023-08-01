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اللاعب سيوقع عقده اليوم

التشكيل المتوقع لـ النصر بعد ضم ساديو ماني

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
التشكيل المتوقع لـ النصر بعد ضم ساديو ماني
المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي النصر قريبًا من إتمام التعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقترب ماني من الانتقال إلى النصر، حيث سيتم توقيع العقد اليوم الثلاثاء بحسب ما ذكره الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر بعد قدوم ماني مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، ماني، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

تفاصيل عقد ساديو ماني

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ قد أكد أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد استمرت حتى الأمس وتم حسمها.

ساديو ماني
ماني

وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، كما أنه ودع زملاءه أول أمس.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم هزم الاتحاد المنستيري أمس برباعية لهدف في الجولة الثانية.

ساديو ماني وليروي ساني مع بايرن ميونيخ
ماني وساني – المصدر theguardian

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