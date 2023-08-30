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يشهد تواجد 4 لاعبين من الأهلي

التشكيل المثالي لرابع جولات دوري روشن

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
التشكيل المثالي لرابع جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه في التشكيل المثالي.

فوزير الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة الرابعة، ولفتت إلى أن نجم الرائد، المغربي محمد فوزير هو الأعلى تقييمًا بـ9.3 درجة، بعد تسجيله ثنائية ساهمت في فوز فريقه ضد الرياض.

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وحصل نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على ثاني أعلى تقييم في رابع جولات دوري روشن بـ9.1 درجة، يليه نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز بـ8.9 درجة، ثم زميله الفرنسي آلان سانت ماكسيميان بتقييم 8.6 درجة.

محمد فوزير
فوزير – المصدر @SPL

التشكيل المثالي للجولة الرابعة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى التعاون، مايلسون، وفي الدفاع، نجم النصر، سلطان الغنام، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إزغان أليوسكي وروجير إيبانيز.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ إيغور كورونادو “الاتحاد”، مالكوم “الهلال”، كريستيانو رونالدو “النصر”، وثنائي فريق الرائد، محمد فوزير وأمير سعيود، بجانب نجمي النادي الأهلي، رياض محرز وماكسيميان.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة

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