أوضح المرور السعودي التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، للحفاظ على سلامة قائد السيارة وسلامة مستخدمي الطريق.

6 خطوات

وبحسب ما ذكر المرور في منشور عبر منصة إكس، جاءت الخطوات الصحيحة للتصرف كما يلي:

اقبض على عجلة القيادة بإحكام للسيطرة على اتجاه المركبة.

ارفع قدمك عن دواسة الوقود.

قم بتشغيل إشارة الطوارئ.

عدم الضغط على المكابح.

تأكد من خلو الطريق على يمينك.

اتجه للمسار الأيمن بالتدريج.

تنبيهات من انفجار الإطارات

وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا هامًّا لقائدي المركبات بشأن انفجار الإطارات، الذي يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية.

فحص الإطارات

وأكد المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، على ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات، مؤكدة ضرورة اتباع عدة خطوات للفحص.