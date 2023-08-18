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أوضح المرور السعودي التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، للحفاظ على سلامة قائد السيارة وسلامة مستخدمي الطريق.
وبحسب ما ذكر المرور في منشور عبر منصة إكس، جاءت الخطوات الصحيحة للتصرف كما يلي:
وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا هامًّا لقائدي المركبات بشأن انفجار الإطارات، الذي يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية.
وأكد المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، على ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري والتأكد من سلامتها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات، مؤكدة ضرورة اتباع عدة خطوات للفحص.
التصرف الصحيح لحظة انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة، يساهم في الحفاظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/AMQ8xUxOA5
— المرور السعودي (@eMoroor) August 18, 2023