التعادل يحسم مباراة الفتح والتعاون

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انتهت مباراة الفتح والتعاون مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح اللاعب فراس البريكان النتيجة مسجلًا الهدف الأول للنموذجي بالدقيقة الـ 24 ثم تعادل اللاعب البرازيلي أندري جيروتو لفريق التعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وحافظ الفريقان على التعادل ليقتسم كل منهما نقاط المباراة.
وكان اللقاء أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
📺 شاهد أهداف اللقاء #الفتح_التعاون ⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Gz8hFH1jql
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2023