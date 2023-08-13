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التعادل يحسم مباراة الفتح والتعاون

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
التعادل يحسم مباراة الفتح والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الفتح والتعاون مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعادل عادل بين الفريقين

وافتتح اللاعب فراس البريكان النتيجة مسجلًا الهدف الأول للنموذجي بالدقيقة الـ 24 ثم تعادل اللاعب البرازيلي أندري جيروتو لفريق التعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وحافظ الفريقان على التعادل ليقتسم كل منهما نقاط المباراة.

الفتح والتعاون

وكان اللقاء أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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