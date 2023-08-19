التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا

استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد غداً الأحد وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

قلق من غياب الطلاب

ولطالما كان غياب الطلاب ظاهرة مقلقة لوزارة التعليم، تظهر في بداية العام الدراسي، وقبيل إجازتي عيدي الفطر والأضحى، واختبارات العام الدراسي، وواجهت الوزارة هذه الظاهرة، بفرض عقوبات على الطلاب، للحد من تلك الظاهرة.

وذكرت الوزارة أن هناك إجراءات للحد من غياب الطلاب والطالبات عن مدارسهم دون عذر. وتأتي هذه الخطوة، ضمن رغبة الوزارة، بدء موسم دراسي نموذجي، يلتزم فيه الطلاب والمعلمون والإداريون بمهام عملهم.

وأوضح الوزارة أن غياب الطالب 3 أيام، يؤدي إلى توجيه إنذار أول له، وتحويله إلى الموجه الطلابي، أما إذا بلغت مدة الغياب 5 أيام، فيحصل الطالب على إنذار ثان، بجانب إشعار ولي الأمر بذلك.

وفي حال غياب الطالب 10 أيام، ينتج عنه توجيه إنذار ثالث له، مع استدعاء ولي الأمر، وتوقيع تعهد بعدم الغياب دون عذر مستقبلاً.

ويترتب على غياب الطالب لمدة 15 يوماً، نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم، وإذا بلغت مدة الغياب 20 يوماً، فتقوم إدارة التعليم بتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل، في إشارة إلى عقوبات غليظة على الطالب المتغيب”.

الاستعداد لبداية الموسم

ويبدأ العام الدراسي غداً الأحد، في شتى مدارس السعودية، بعودة أكثر من 8 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، وكان المعلمون والمعلمات بدأوا دوامهم الأحد الماضي 13 أغسطس الجاري، للعمل بالمدارس استعدادا لبداية العام الدراسي، وتزامن ذلك مع وضع وزارة التعليم خطة زمنية، لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس غداً، وسير العملية التعليمية، بشكل مميز وجيد دون حدوث ما يعوقها.

ويشهد العام الدراسي الجديد توحيد الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس السعودية، بموجب قرار من وزارة التعليم.

بنود الأحكام العامة في المواظبة

وتنص بنود الأحكام العامة في المواظبة على أنها تطبق على جميع طلبة مراحل التعليم العام، حيث تدون درجات المواظبة في خانة خاصة بها في كشف بطاقة الدرجات، وبدورها، تتولى إدارة المدرسة بشكل يومي تسجيل غياب أو تأخر الطلبة عن الحضور، ويتم توثيقه عبر بوابة “نور”.

وكانت وزارة التعليم حددت آلية التعامل مع غياب الطلاب قبيل اقتراب إجازة عيد الفطر الماضي التي بدأت مع نهاية دوام يوم الخميس 22 أبريل الماضي، وأعلنت ـ بحسب وسائل الإعلام المحلية ـ أنه سيتم الحسم على الطالب الغائب عن المدرسة دون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو الأسبوع الأول بعد العودة من الإجازة.

استدعاء ولي الأمر

وأكدت الوزارة أنه في حالة وصلت نسبة غياب الطالب على مدار العام الدراسي 5 % من النسبة الإجمالية للحضور، يتم استدعاء ولي الأمر لمعرفة الأسباب الأساسية للوصول لهذه النسبة من الغياب، كما يتم تحويل الطالب للوحدة الإرشادية في حالة تعدت نسبة غيابه على مدارس السنة 15 % للتعرف على الأسباب الرئيسة لغياب الطالب.

وأوضحت أنه عند وصول نسبة غياب الطالب على مدار السنة الدراسية 20 % يتم عقد لجنة لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة.

وتضمنت بنود المواظبة أيضًا ضرورة إشعار ولي أمر الطالب الغائب أو المتأخر بالواقعة، بدورها تقييم إدارة المدرسة بشكل يومي أسباب غياب الطالب أو تأخره، وفي حال لم يكن لديه عذر مقبول يتم خصم درجات المواظبة، على الجانب الآخر تكرم المدرسة الطلبة المتميزين في المواظبة.