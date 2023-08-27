الجاسر: المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إطلاقه المخطط العام للمراكز اللوجستية.

وقال الجاسر بهذه المناسبة إن إطلاق ولي العهد للمخطط العام للمراكز اللوجستية بالسعودية يشكل دعمًا كبيرًا للقطاع اللوجستي، والاقتصاد الوطني، لتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وفق ⁧‫رؤية 2030.

تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

وأكد أن المخطط العام للمراكز اللوجستية سيسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة ويشكل بنية نوعية للأنشطة اللوجستية عالية الجودة ومحطات استراتيجية للأعمال المحلية والعالمية ⁩مما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، كما سيعمل المخطط العام على تمكين اقتصاديات وخدمات القطاع اللوجستي، والصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاد وخدمات التجارة الإلكترونية وتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات السعودية، وتيسير استخراج تراخيص الأنشطة اللوجستية.

نقلة في الكفاءة التشغيلية

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة، ومبادرات استراتيجية نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ منذ إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، والتي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات المنظومة وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، والتي كان آخرها تقدم السعودية 17 مرتبة عالمية في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وكذلك تقدم السعودية 14 مرتبة في تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وتحقيق أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم، مما يعزز حركة التنقل والتجارة والسياحة ويدعم النمو الاقتصادي، كما شهد القطاع تدشين منصة “لوجستي” و تطبيق مبادرة ⁧الفسح خلال ساعتين‬⁩ في المطارات الموانىء والمنافذ البرية، لتعزيز قدرات القطاع اللوجستي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود وتحسين تجربة العميل.

تنفيذ السياسات اللوجستية

وأضاف الجاسر أن التكامل الكبير والمستمر في تنفيذ السياسات اللوجستية، يسهم وبدعم القيادة الرشيدة- في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث شهدت الأشهر الماضية إطلاق السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد بالسعودية لتحسين الخدمات البريدية المقدمة للمستفيدين، ودعم النمو في القطاع البريدي، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وإعلان شركة “أبل” كأول مستثمر دولي فيها وإطلاق 19 منطقة لوجستية، وتوقيع اتفاقيات عدة مع كبرى الشركات العالمية لتدشين مناطقها اللوجستية في الموانئ السعودية، وكذلك تقدم السعودية إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفق تقرير الأونكتاد لترسيخ تنافسيتها على الخارطة البحرية الدولية.

الخطوط الملاحية الحديثة

ولفت إلى أنه تم إطلاق حزمة من الخطوط الملاحية الحديثة بواقع 20 خدمة ملاحية جديدة خلال النصف الأول من عام 2023م؛ لربط موانئ السعودية بالعالم، وتدشين خدمة التصدير من الميناء الجاف بالرياض لأول مرة عبر الخطوط الحديدية، لدعم وتمكين الصناعات الوطنية وتوسيع حركة التجارة والتصدير الدولي والخدمات اللوجستية، مع ارتفاع النمو بشكل بارز في الحركة الجوية بالسعودية، خلال النصف الأول من العام 2023، لربط العالم بالسعودية، حيث سيسهم ذلك في تعزيز اقتصاد وخدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم النمو المستدام.