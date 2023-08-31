Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد المستوى المحبط في بداية الموسم

الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الشباب عن فتح أبواب ملعب النادي أمام الجماهير، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباريات الرسمية القادمة.

الجماهير تحضر تدريب الشباب

وقررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خليف الهويشان، فتح أبواب مدرجات ملعب النادي الرياضي للجماهير في أول مران للفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وذلك إيمانًا من المجلس بدورهم الكبير.

قد يهمّك أيضاً
وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية

وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية

الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن بتهمة القتل الخطأ

الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن بتهمة القتل الخطأ

وأشار النادي في بيانه إلى أن هذه الخطوة كجزء لتقريب المسافات بين الفريق وجماهيره، حيث سيُتاح للجمهور حضور تدريبات الفريق ومتابعة استعداداتهم على ملعب النادي قبل خوض المباريات الرسمية عليه.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وشدد الرئيس المكلف الهويشان، على أهمية الدعم الجماهيري في هذه المرحلة المهمة، حيث يُعد عاملًا أساسيًا لتحفيز لاعبي الشباب وتقديم أداء مميز في المباريات المقبلة، مؤكد أن تفاعل الجماهير وتحفيزهم يشكلان دعمًا قويًا للفريق.

وجاءت هذه الخطوة من إدارة الهويشان، لدعم اللاعبين بعد المستوى المخيب للآمال في انطلاقة دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بحصد نقطتين من التعادل ضد الأخدود وضمك، وخسر أمام الوحدة والنصر.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريق يستعد لمواجهة الخليج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم