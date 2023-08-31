الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن

أعلن نادي الشباب عن فتح أبواب ملعب النادي أمام الجماهير، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباريات الرسمية القادمة.

الجماهير تحضر تدريب الشباب

وقررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خليف الهويشان، فتح أبواب مدرجات ملعب النادي الرياضي للجماهير في أول مران للفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، وذلك إيمانًا من المجلس بدورهم الكبير.

وأشار النادي في بيانه إلى أن هذه الخطوة كجزء لتقريب المسافات بين الفريق وجماهيره، حيث سيُتاح للجمهور حضور تدريبات الفريق ومتابعة استعداداتهم على ملعب النادي قبل خوض المباريات الرسمية عليه.

وشدد الرئيس المكلف الهويشان، على أهمية الدعم الجماهيري في هذه المرحلة المهمة، حيث يُعد عاملًا أساسيًا لتحفيز لاعبي الشباب وتقديم أداء مميز في المباريات المقبلة، مؤكد أن تفاعل الجماهير وتحفيزهم يشكلان دعمًا قويًا للفريق.

وجاءت هذه الخطوة من إدارة الهويشان، لدعم اللاعبين بعد المستوى المخيب للآمال في انطلاقة دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بحصد نقطتين من التعادل ضد الأخدود وضمك، وخسر أمام الوحدة والنصر.

الفريق يستعد لمواجهة الخليج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.