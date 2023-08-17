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الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة
المواطن - واس

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تشهد الجولات البحرية من خلال القوارب واليخوت السياحية بمدينة جدة إقبالاً كبيراً من السواح والزوار من داخل المنطقة وخارجها من محبي وهواة الجولات البحرية للاستمتاع بمشاهدة تضاريس البحر عن قرب، ولمن يبحثون عن رحلات الغوص والمتعة الحقيقية ومشاهدة الأعماق فى البحر الأحمر.

القوارب السياحية للتنزه

ويتم تجهيز قوارب رحلات للتنزه بـ جدة مخصصة ومجهزة بجميع وسائل الأمان، للانطلاق بالسواح في مياه البحر الزرقاء لوجهات جديدة في أرجاء البحر الأحمر لتلبية رغبات السواح، فمنهم ما يقوم برحلات للصيد وغالبًا تكون تلك الرحلات للشباب والعائلات، حيث تقصد تلك الرحلات أماكن تواجد الأسماك ويمكن أن تقضي يومًا كاملًا بأحد أماكن توافر الأسماك التى يعرفها البحارة على المراكب، بالإضافة إلى جولات للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة البحر من على تلك القوارب وقضاء أمتع الأوقات مع الأصدقاء والأقارب وتناول الوجبات في أجواء شاعرية فيها الكثير من الترفيه.

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الجولات البحرية متعة السواح

صناعة مربحة

ولم تعد السياحة البحرية مجرد وسيلة ممتعة لرؤية أماكن فريدة وجديدة، بل هي أيضًا صناعة مربحة للغاية للعديد من البحارين الذين يستمتع السياح بمرافقتهم للإبحار نحو وجهات مختلفة في البحر ولما يملكه البحارون من خبرات كبيرة في مجال الرحلات والوجهات المتنوعة وتجهيزات القوارب بكل ما يحتاجه السائح من متطلبات لكي يحظى السائح بكامل المتعة والإثارة في الرحلة ولكي يحظى بأجمل الأوقات.

الجولات البحرية متعة السواح

ويجد العديد من السياح أيضاً جوانب ترفيهية من الأنشطة الأخرى إلى جانب الرحلات الترفيهة البحرية ومنها السباقات البحرية التي تقوم بها القوارب السريعة والدبابات البحرية والسفن الشراعية والتي يتمتع بمشاهدتها السائح إلى جانب ما تمنحه من إضافة وجرعة كبيرة من الحماس عند مشاهدة تلك الأنشطة التى تعطي المزيد من الشعور بالترفيه المتنوع والجاذب للعديد من الهواة ولكل من يعشق المغامرات البحرية.

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