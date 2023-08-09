الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر

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تعرض مراسل قناة الحدث محمود شكر للاعتداء من قبل عناصر من الجيش اللبناني، أثناء البث المباشر خلال تغطيته لحادث انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في منطقة الكحالة على طريق بيروت دمشق.
وأظهر الفيديو قيام عناصر الجيش اللبناني بدفع مراسل قناة الحدث؛ ما أدى لسقوط الميكروفون من يده، فيما أشار المراسل إلى أن الجيش يريد أن يترك الشارع مضيفًا أن الضابط ترك الناس وأتى وضرب الطاقم الصحفي.
يذكر أن شاحنة انقلبت عند كوع الكحالة مساء اليوم؛ مما أدى إلى زحمة سير خانقة في المكان، وتجمّع الأهالي في المكان؛ مما أدى إلى حالة من التوتر وإشكالات مع الجيش اللبناني الذي ضرب طوقًا أمنيًّا حول الشاحنة بعد أن جرى التداول بأن الشاحنة تابعة لحزب الله.
وأفادت معلومات أولية عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق نار بعد تجمع الأهالي حول الشاحنة.
عناصر من الجيش اللبناني تعتدي على مراسل #الحدث محمود شكر أثناء البث المباشر وخلال تغطيته لحادث انقلاب شاحنة تابعة لـ #حزب_الله في منطقة الكحالة على طريق #بيروت #دمشق#لبنان pic.twitter.com/kQ32df0cM0
— ا لـحـدث (@AlHadath) August 9, 2023