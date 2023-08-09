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الضابط ترك الناس وأتى وضرب الطاقم الصحفي

الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر
المواطن - فريق التحرير

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تعرض مراسل قناة ‎الحدث محمود شكر للاعتداء من قبل عناصر من الجيش اللبناني، أثناء البث المباشر خلال تغطيته لحادث انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في منطقة الكحالة على طريق بيروت دمشق.

اعتداء وضرب

وأظهر الفيديو قيام عناصر الجيش اللبناني بدفع مراسل قناة الحدث؛ ما أدى لسقوط الميكروفون من يده، فيما أشار المراسل إلى أن الجيش يريد أن يترك الشارع مضيفًا أن الضابط ترك الناس وأتى وضرب الطاقم الصحفي.

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اختناق مروري

يذكر أن شاحنة انقلبت عند كوع الكحالة مساء اليوم؛ مما أدى إلى زحمة سير خانقة في المكان، وتجمّع الأهالي في المكان؛ مما أدى إلى حالة من التوتر وإشكالات مع الجيش اللبناني الذي ضرب طوقًا أمنيًّا حول الشاحنة بعد أن جرى التداول بأن الشاحنة تابعة لحزب الله.

وأفادت معلومات أولية عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق نار بعد تجمع الأهالي حول الشاحنة.

 

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