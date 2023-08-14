الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة

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حذّرت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين القادمين من خارج السعودية، من التعامل مع الشركات غير المرخصة.
وأوضحت وزارة الحج عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن حقوق المعتمر.
وأشارت وزارة الحج إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المرخّصين في الخارج، عبر الرابط الآتي: “https://eservices.haj.gov.sa”.