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مرخصة من وزارة الاعلام

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دعت للتعامل مع الشركات المرخصة لضمان الحقوق

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين القادمين من خارج السعودية، من التعامل مع الشركات غير المرخصة.

وأوضحت وزارة الحج عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن حقوق المعتمر.

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وأشارت وزارة الحج إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المرخّصين في الخارج، عبر الرابط الآتي: “https://eservices.haj.gov.sa”.

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