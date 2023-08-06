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3 آلاف فعالية في صيف الباحة

الخطيب: استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية وتراثها الفريد

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الخطيب: استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية وتراثها الفريد
المواطن - فريق التحرير

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دعا وزير السياحة، أحمد الخطيب، إلى زيارة قرية ذي عين الأثرية في الباحة والتعرف على تراثها الفريد.

تراث فريد

وقال الخطيب في تدوينة عبر موقع إكس: بين تضاريسها وطبيعتها الجميلة؛ استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية في الباحة والتعرف على تراثها الفريد.

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وأرفق الخطيب تدوينته بصورة للقرية.

صيف الباحة

على صعيد آخر، استعد مهرجان صيف الباحة لتنفيذ 3 آلاف فعالية في الحدائق والمتنزهات والقرى التراثية تحت شعار “صيف الباحة أجمل 44″، حيث شهد الحفل الرئيسي للمهرجان الذي انطلق بالأمس العديد من الفقرات المتنوعة بالمسرح المكشوف بقرية مراوة.

واشتملت الفقرات على فلكلور شعبي، وعروض عالمية حية، وسهرة غنائية، إلى جانب استعراض فيلم يتحدث عن مقومات منطقة الباحة السياحية، وفقرة للألعاب النارية.

من جهته أوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان؛ أن الحفل يُعتبر نموذجًا لما سيُقدَّم من فعاليات وعروض مسرحية وغنائية تُقدَّم لأهالي وزوار المنطقة خلال صيف هذا العام.

وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.

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