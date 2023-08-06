32 ضحية ومفقود جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي الخطيب: استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية وتراثها الفريد مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان انتشال 10 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي السعودية تمنح التأشيرات الإلكترونية لـ 8 دول جديدة تكرار جريمة مقتل الشاب نائل في فرنسا بعد شهر ثلاثية تُهدي النصر بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية جماهير النصر بعد تألق سلطان الغنام: عاد أفضل ظهير سعودي
دعا وزير السياحة، أحمد الخطيب، إلى زيارة قرية ذي عين الأثرية في الباحة والتعرف على تراثها الفريد.
وقال الخطيب في تدوينة عبر موقع إكس: بين تضاريسها وطبيعتها الجميلة؛ استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية في الباحة والتعرف على تراثها الفريد.
وأرفق الخطيب تدوينته بصورة للقرية.
على صعيد آخر، استعد مهرجان صيف الباحة لتنفيذ 3 آلاف فعالية في الحدائق والمتنزهات والقرى التراثية تحت شعار “صيف الباحة أجمل 44″، حيث شهد الحفل الرئيسي للمهرجان الذي انطلق بالأمس العديد من الفقرات المتنوعة بالمسرح المكشوف بقرية مراوة.
واشتملت الفقرات على فلكلور شعبي، وعروض عالمية حية، وسهرة غنائية، إلى جانب استعراض فيلم يتحدث عن مقومات منطقة الباحة السياحية، وفقرة للألعاب النارية.
من جهته أوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان؛ أن الحفل يُعتبر نموذجًا لما سيُقدَّم من فعاليات وعروض مسرحية وغنائية تُقدَّم لأهالي وزوار المنطقة خلال صيف هذا العام.
وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.