الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

التعليم عن بعد

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في منشور عبر منصة إكس: إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس بـ تعليم محايل عسير، اليوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ.

أمطار غزيرة على عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على كل من جازان وعسير، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد جازان غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.