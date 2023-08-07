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بواقع 49 مئوية

الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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حلت مدينة الدمام، اليوم الاثنين، في صدارة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الدمام سجلت اليوم الاثنين، أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

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المدن الأعلى حرارة اليوم

وجاءت مدينة الأحساء في المركز الثاني بواقع 48 مئوية، ثم القيصومة التي سجلت 46 درجة مئوية.

فيما حلت وادي الدواسر في المركز الرابع بواقع 45 درجة مئوية، ثم الرياض وشرورة بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

المدن الأعلى حرارة

 

 

 

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