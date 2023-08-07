Icon

فيلم باربي يصل إلى السينما السعودية بعدما حطم الأرقام القياسية Icon الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جديد في جدة خلال شهر ونصف Icon وزير الإعلام يرعى حفل تدشين أكاديمية +DAB Icon لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن Icon خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا Icon توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا Icon لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات Icon مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا Icon ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن Icon توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع تأييد المشاركين استقلال وسلامة كييف

الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جديد في جدة خلال شهر ونصف

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جديد في جدة خلال شهر ونصف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المشاركين في محادثات جدة الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف.

اجتماع آخر

وحسب قناة “العربية”، قال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، إن المشاركين في المحادثات بشأن الحرب الأوكرانية التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون ستة أسابيع.

قد يهمّك أيضاً
إجراءات أمنية استثنائية استعدادًا لمحاكمة ترامب اليوم

إجراءات أمنية استثنائية استعدادًا لمحاكمة ترامب اليوم

لحظة وفاة شاب مصري في حفل خطوبته

لحظة وفاة شاب مصري في حفل خطوبته

وأضاف يرماك في إفادة صحفية بكييف أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تبحث أي مبادرات سلام أخرى باستثناء الأوكرانية.

ولفت إلى أن جميع المشاركين أيدوا بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.

واعترف يرماك بعدم اتفاق المشاركين على بعض النقاط في خطة السلام الأوكرانية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، إلا أنه أوضح أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة، وأن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية ستُقرها الدول في قمة سلام مقبلة.

محادثات جدة ناجحة

وشاركت أكثر من 40 دولة من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي انتهت أمس الأحد وغابت عنها روسيا.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن المؤتمر الذي استضافته السعودية لمناقشة خطة سلام تتعلق بأوكرانيا كان اجتماعًا ناجحًا، لأنه عكس رغبة المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين “ستواصل ألمانيا أيضًا الانخراط بنشاط (في هذه الجهود) بما في ذلك هذه العملية”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن المشاورات الدولية التي استضافتها السعودية مؤخراً لحل الأزمة الأوكرانية ساعدت في “تعزيز توافق دولي في الآراء”.

وذكرت الوزارة في بيان مكتوب أن لي هوى، المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا “أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.. واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وعزز التوافق الدولي بشكل أكبر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم