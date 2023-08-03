الرجاء المغربي يعبر الوحدة ويتصدر المجموعة الرابعة

انتهت، منذ قليل مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

فوز الرجاء المغربي ضد الوحدة

وبدأت مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي التي أُقيمت على مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هز الشباك سريعًا، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.

ونجح زكريا وردي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 26، لتشتعل المباراة، أملًا في تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، ثم هدأ اللعب وغابت الخطورة الحقيقة عن المرميين، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء ضد الوحدة الإماراتي بنتيجة 1\0.

التأهل بكأس الملك سلمان للأندية

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يليه الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، وضمنا سويًا التأهل إلى الدور التالي قبل مباراتهما اليوم.