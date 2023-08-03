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ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية

الرجاء المغربي يعبر الوحدة ويتصدر المجموعة الرابعة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الرجاء المغربي يعبر الوحدة ويتصدر المجموعة الرابعة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

فوز الرجاء المغربي ضد الوحدة

وبدأت مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي التي أُقيمت على مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هز الشباك سريعًا، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.

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الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ونجح زكريا وردي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 26، لتشتعل المباراة، أملًا في تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي.

الرجاء المغربي
احتفال زكريا وردي – المصدر @UAFAAC

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، ثم هدأ اللعب وغابت الخطورة الحقيقة عن المرميين، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء ضد الوحدة الإماراتي بنتيجة 1\0.

الرجاء ضد الوحدة الإماراتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

التأهل بكأس الملك سلمان للأندية

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يليه الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، وضمنا سويًا التأهل إلى الدور التالي قبل مباراتهما اليوم.

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