الرجاء المغربي يعبر الوحدة ويتصدر المجموعة الرابعة ترامب: بايدن أمر باتهامي بأكبر قدر من الجرائم الزارع: التعليم يشهد تطورات متسارعة انعكست على الطلاب ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي الغراب الهندي يتسبب في نقل الأمراض وانقطاع الكهرباء البديوي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الخليجية الأمريكية تحذيرات روسية من نشر صواريخ أمريكية باليابان تشكيل مباراة الشباب والاتحاد المنستيري تحذير من خلطات الأعشاب الوهمية: ارحموا صحتكم التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك
انتهت، منذ قليل مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي التي أُقيمت على مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، بحثًا عن هز الشباك سريعًا، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.
ونجح زكريا وردي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 26، لتشتعل المباراة، أملًا في تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الرجاء المغربي ضد الوحدة الإماراتي.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، ثم هدأ اللعب وغابت الخطورة الحقيقة عن المرميين، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء ضد الوحدة الإماراتي بنتيجة 1\0.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يليه الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، وضمنا سويًا التأهل إلى الدور التالي قبل مباراتهما اليوم.