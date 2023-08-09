الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين

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كشفت وزارة الثقافة عن معرض بين ثقافتين الذي ستنظمه خلال شهر سبتمبر المقبل في الرياض، والذي سيجمع ثقافات العالم تحت سقف واحد لبيان مدى ارتباط هذه الثقافات بالثقافة السعودية لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين السعودية والدول الأخرى.
يعد المعرض متعدد التخصصات حيث يبحث في الثقافات من حول العالم ويعرف بها، ويلقي الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافة السعودية وهذه الثقافات، وسيركز المعرض في نسخته الأولى على الثقافة اليمنية للتعريف بها، وبيان ارتباطها بالثقافة السعودية، وعرض أوجه التشابه بينهما، متناولا عدة جوانب مختلفة كالأزياء والفنون البصرية والعمارة والتصميم وفنون الطهي، لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين السعودية واليمن.
وصمم هذا المعرض بناء على مفهوم التقاطع الذي يأخذ الزائر إلى اللامحدودية لتعريفه على أوجه التشابه والاختلاف والقواسم المشتركة بين هاتين الثقافتين، وسيعرض التبادل الثقافي في هذه التقاطعات عبر مفهومين أساسيين، أولهما الوضوح الذي يسلط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف والقواسم المشتركة بين الثقافتين، وثانيهما الشفافية التي ترمز إلى الانفتاح بين الثقافات.
وتبدأ رحلة الزائر في المعرض من مدخله المصمم باستخدام الأشكال الهندسية بطريقة متقاطعة يتجلى فيها المفهوم الإبداعي الأساس للمعرض، كما ستعرض فيه صور ومقاطع متحركة تعكس أوجه التشابه بين الثقافتين، ويتم خلالها تشغيل مقطوعات موسيقية من الثقافتين السعودية واليمنية كخلفية موسيقية.
فيديو | وزارة الثقافة تنظم معرض “بين ثقافتين” خلال سبتمبر المقبل في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/ZgFPqdDime
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 9, 2023