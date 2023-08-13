Icon

عبدالعزيز الفيصل يهنئ النصر بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية Icon أوكرانيا تكبد روسيا خسائر فادحة في أغسطس Icon شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان Icon بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى Icon شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال Icon رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين Icon عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح Icon السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته Icon مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مراقبته أمر خطير لقربه من الشمس

الزهرة في الاقتران الشمسي الداخلي اليوم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
الزهرة في الاقتران الشمسي الداخلي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة سيمر بالقرب من الشمس في السماء اليوم الأحد على الجانب القريب من النظام الشمسي بالنسبة للأرض في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي عند الساعة 02:10 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:10 صباحاً بتوقيت غرينتش).

كوكب الزهرة حلقة ضوئية

وأضافت فلكية جدة في بيان صادر عنها أن هذا الحدث عادة له تأثير جميل على شكل كوكب الزهرة حيث يظهر عند رصده عبر التلسكوب مثل حلقة ضوئية والسبب بسيط وهو أن الجانب الليلي للكوكب يواجه الأرض ويؤدي ترشيح ضوء الشمس عبر حافة الغلاف الجوي للزهرة إلى تكوين حلقة مضيئة حول قرصها، ولكن لا يتوقع حدوث ذلك هذا العام لأن اصطفاف الشمس والزهرة والأرض ليس مثاليًا لحدوث ذلك ولكن سيتم التأكد بالرصد المباشر.

قد يهمّك أيضاً
الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

وأشارت إلى أن مراقبة كوكب الزهرة في هذا الوقت أمر خطير لوجود قرب الشمس، فمن السهل أن يتسلل ضوء الشمس إلى التلسكوب وكاميرا التصوير، مما يؤدي إلى إتلاف الإلكترونيات الحساسة وإلحاق الضرر بالعين ولكن يمكن للراصدين المحترفين الذين يتخذون احتياطات دقيقة متابعة هذا الحدث.

دورة اقترانية للزهرة

وأوضحت أن هذا يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (584 يومًا) ويمثل نهاية ظهور الزهرة في سماء المساء وانتقالها إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابعت “عند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد الزهرة حوالي 7 درجات فقط من الشمس مما سيجعل الكوكب غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس”.

ولفتت فلكية جدة إلى أن كوكب الزهرة سيعبر نقطة الحضيض – أقرب مسافة إلى الأرض – في نفس الوقت تقريبًا، حيث سيكون في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.29 وحدة فلكية (43,383,383 كيلومترًا) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوي كبيرًا ولو أمكن رصده، فسيبلغ قطره 57.8 ثانية قوسية، بينما يظهر قرصه غير مضاء تمامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف