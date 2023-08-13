الزهرة في الاقتران الشمسي الداخلي اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة سيمر بالقرب من الشمس في السماء اليوم الأحد على الجانب القريب من النظام الشمسي بالنسبة للأرض في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي عند الساعة 02:10 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:10 صباحاً بتوقيت غرينتش).

كوكب الزهرة حلقة ضوئية

وأضافت فلكية جدة في بيان صادر عنها أن هذا الحدث عادة له تأثير جميل على شكل كوكب الزهرة حيث يظهر عند رصده عبر التلسكوب مثل حلقة ضوئية والسبب بسيط وهو أن الجانب الليلي للكوكب يواجه الأرض ويؤدي ترشيح ضوء الشمس عبر حافة الغلاف الجوي للزهرة إلى تكوين حلقة مضيئة حول قرصها، ولكن لا يتوقع حدوث ذلك هذا العام لأن اصطفاف الشمس والزهرة والأرض ليس مثاليًا لحدوث ذلك ولكن سيتم التأكد بالرصد المباشر.

وأشارت إلى أن مراقبة كوكب الزهرة في هذا الوقت أمر خطير لوجود قرب الشمس، فمن السهل أن يتسلل ضوء الشمس إلى التلسكوب وكاميرا التصوير، مما يؤدي إلى إتلاف الإلكترونيات الحساسة وإلحاق الضرر بالعين ولكن يمكن للراصدين المحترفين الذين يتخذون احتياطات دقيقة متابعة هذا الحدث.

دورة اقترانية للزهرة

وأوضحت أن هذا يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (584 يومًا) ويمثل نهاية ظهور الزهرة في سماء المساء وانتقالها إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابعت “عند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد الزهرة حوالي 7 درجات فقط من الشمس مما سيجعل الكوكب غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس”.

ولفتت فلكية جدة إلى أن كوكب الزهرة سيعبر نقطة الحضيض – أقرب مسافة إلى الأرض – في نفس الوقت تقريبًا، حيث سيكون في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.29 وحدة فلكية (43,383,383 كيلومترًا) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوي كبيرًا ولو أمكن رصده، فسيبلغ قطره 57.8 ثانية قوسية، بينما يظهر قرصه غير مضاء تمامًا.